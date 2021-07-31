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Американцы высмеяли поломки российской «Науки» в космосе

Майк Габриелян
1 час назад

Американцы с сарказмом отреагировали на поломки российского модуля «Наука» на МКС. В комментариях к материалу Fox News американские читатели поспорили, стоит ли доверять России в космическом сотрудничестве.

Американцы высмеяли поломки российской «Науки» в космосе
Фото: Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег НовицкийФото : космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий

«Их устаревшее, несовершенное оборудование и программное обеспечение было и остается постоянным источником опасности для этой программы. Сегодня Россия уже почти утратила свой статус ядерной державы. Нет смысла щадить их чувства в таких вопросах. Они должны уйти», - написал один из комментаторов (перевод здесь и далее по ИноСМИ).

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Однако ему тут же ответили, что десятки лет американцы не имели грузовых космических кораблей и были вынуждены «просить русских подвезти их в космос»: «Почти утратила статус ядерной державы»? Вы серьезно? Типичное американское высокомерие».

«Если вы вдруг забыли: их устаревшее, несовершенное оборудование и программное обеспечение поддерживало снабжение Международной космической станции и деятельность ее экипажа на протяжении 10-летнего перерыва с момента последнего полета шаттла до первого коммерческого полета», - напомнил пользователь.

Американские читатели также выдвинули несколько конспирологических версий. В них фигурировал любимый продукт западных пропагандистов - вездесущие «русские хакеры». Не было забыто и классическое «все было подстроено»:

«Находиться сейчас на МКС проблематично. Российские хакеры вполне могли поймать этот «сбой программного обеспечения».

«Все было подстроено. Я не уверен, кто мог такое сделать. Но нам стоит ожидать новые подобные инциденты в будущем».

Один из комментаторов припугнул соотечественников тем, что «ребята, которые создали этот модуль, также разработали русское ядерное оружие, ракеты и атомные реакторы».

«Какой продукт их производства выйдет из строя следующим? Вам смешно? На самом деле это совсем не смешно», - написал он.

Поводом для обсуждения стало то, что на МКС несанкционированно включились двигатели модули "Наука". Причиной мог стать человеческий фактор, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

В мире,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,InoSMI.Ru,Fox News,Россия,
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