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Россиянка рассказала о «пепелище» после пожара на курорте в Турции

Ювелина Бернст
26 минут назад

Туристка из России рассказала об обстановке на турецком курорте Мармарис, где вспыхнули лесные пожары. Ее слова приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

По данным властей, пострадали уже как минимум 53 человека. Сообщается также о первой жертве стихии - погиб 82-летний житель деревни Аксеки.
Фото: @okurgezemez/Twitter@okurgezemez/Twitter

По словам россиянки, недавно она не могла выйти даже на балкон из-за сильного запаха гари. При этом в горле першило, а балкон был покрыт пеплом.

«Мы боимся спать, потому что мы реально боимся задохнуться. Я очень этого боюсь, мне страшно за своих детей», - призналась женщина.

Она также засняла на видео пожар в горах, над которыми поднялся густой дым и вокруг которых кружат вертолеты. Туристка сняла и участок суши у пляжа, который накануне был охвачен огнем.

«Там просто все сгорело, там просто пепелище одно», — сказала россиянка.

В Турции на нескольких всемирно известных курортах на юге страны в конце июля вспыхнули лесные пожары. Горят Мармарис, Бургас и Анталья. Популярной, но неподтвержденной версией причины воспламенения лесов считается поджог. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия территории, пострадавшие от лесных пожаров.

Несмотря на бедственную обстановку в Турции, новые группы туристов из России прилетают в заполненных самолетах. Те, кого пожары застигли во время отдыха, не планируют возвращаться на родину раньше времени.

Россияне сообщают, что на их отдых повлияла отмена экскурсий и самостоятельных поездок по побережью. При этом работники отелей демонстрируют высокий уровень обслуживания, несмотря на сложную обстановку и периодические эвакуации.

В мире,Реджеп Эрдоган,РЕН ТВ,Россия,Турция,
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