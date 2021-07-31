Россиянка рассказала о «пепелище» после пожара на курорте в Турции

Туристка из России рассказала об обстановке на турецком курорте Мармарис, где вспыхнули лесные пожары. Ее слова приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

Фото: @okurgezemez/Twitter @okurgezemez/Twitter

По словам россиянки, недавно она не могла выйти даже на балкон из-за сильного запаха гари. При этом в горле першило, а балкон был покрыт пеплом.

«Мы боимся спать, потому что мы реально боимся задохнуться. Я очень этого боюсь, мне страшно за своих детей», - призналась женщина.

Она также засняла на видео пожар в горах, над которыми поднялся густой дым и вокруг которых кружат вертолеты. Туристка сняла и участок суши у пляжа, который накануне был охвачен огнем.

«Там просто все сгорело, там просто пепелище одно», — сказала россиянка.

В Турции на нескольких всемирно известных курортах на юге страны в конце июля вспыхнули лесные пожары. Горят Мармарис, Бургас и Анталья. Популярной, но неподтвержденной версией причины воспламенения лесов считается поджог. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия территории, пострадавшие от лесных пожаров.

Несмотря на бедственную обстановку в Турции, новые группы туристов из России прилетают в заполненных самолетах. Те, кого пожары застигли во время отдыха, не планируют возвращаться на родину раньше времени.