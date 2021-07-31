Опубликовано видео поджога, вызвавшего крупные пожары в Турции

В Турции опубликовали видео, на котором видно как предполагаемые террористы-поджигатели устраивают лесной пожар. Ролик сняли с патрульного беспилотника.

На кадрах двое мужчин подходят к деревьям, совершают некие манипуляции, после чего те загораются. В соцсетях некоторые пользователи возложили вину на группировку «Инициатива детей огня». Они уверяют, что она связана с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую в Анкаре считают террористической организацией.

«РПК имеет долгую историю сжигания лесов Турции в качестве «мести» турецкому государству. Это приводит к гибели гражданского населения и разрушению окружающей среды», - пишет издание Daily Sabah.

Однако официальных заявлений властей на этот счет пока не было. СМИ сообщают, что поджигателей лесов на побережье Турции ищут полицейские и разведка.