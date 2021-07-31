В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Опубликовано видео поджога, вызвавшего крупные пожары в Турции

Майк Габриелян
49 минут назад

В Турции опубликовали видео, на котором видно как предполагаемые террористы-поджигатели устраивают лесной пожар. Ролик сняли с патрульного беспилотника.

На кадрах двое мужчин подходят к деревьям, совершают некие манипуляции, после чего те загораются. В соцсетях некоторые пользователи возложили вину на группировку «Инициатива детей огня». Они уверяют, что она связана с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую в Анкаре считают террористической организацией.

«РПК имеет долгую историю сжигания лесов Турции в качестве «мести» турецкому государству. Это приводит к гибели гражданского населения и разрушению окружающей среды», - пишет издание Daily Sabah.

Однако официальных заявлений властей на этот счет пока не было. СМИ сообщают, что поджигателей лесов на побережье Турции ищут полицейские и разведка.

В охваченной пожаром Турции упал метеорит

Лесные пожары распространились на обширную территорию в южных провинциях Турции, от Анталии до Аданы и Мерсина. В среду огонь добрался до жилых районов. На турецких курортах начали эвакуировать туристов.

В мире,Видео,Рабочая партия Курдистана,Турция,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители