Отдыхающие в Турции россияне рассказали о пожарах и эвакуации

Пребывающие на турецких курортах российские туристы рассказали об отдыхе на фоне мощных лесных пожаров, охвативших несколько районов страны, а также об эвакуации отдыхающих.

По словам туристки Екатерины при приближении огня к отелям туристов эвакуировали в безопасные гостиницы. Отдыхающих вернули обратно сразу, как только с огнем было покончено и опасность миновала.

«По возвращении в отель, нас ожидал только что приготовленный ужин, шведский стол как обычно ломился от разнообразия, несмотря на то, что персонал эвакуировали вместе с нами. В общем, все отлично, квест нам понравился», — рассказала девушка в Instagram .

При этом россияне жалуются, что на отдых туристов повлияла отмена экскурсий и самостоятельных поездок по побережью, пишет 74.ru.

Представитель туроператора Coral Travel рассказал, что, несмотря на пожары, отказов от туров в Турции в компанию еще не поступало. Просьб о досрочном возвращении в Россию туроператор также не получал, забронированные туры туристы не отменяют, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Несмотря на бедственную обстановку в Турции, новые группы туристов из России прилетают в заполненных самолетах. Те, кого пожары застигли во время отдыха, отказываются возвращаться на родину раньше времени.