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Загадочная вспышка в небе над Турцией попала на видео

Ювелина Бернст
44 минуты назад

Очевидцы размещают в соцсетях видео с загадочной вспышкой в ночном небе над турецким городом Измир, передает газета Sabah.

По данным издания, вспышка на небе наблюдалась в 1:54 по мск. Власти произошедшее пока не прокомментировали. Предположительно, это было падение метеорита или крупного фрагмента космического мусора.

Небесное явление на фоне бушующих в Турции лесных пожаров послужило предметом обсуждения в сети.

"Очередь — за нашествием инопланетян и зомби", — написал один из пользователей.

В Турции на нескольких всемирно известных курортах бушуют лесные пожары. Горят Мармарис, Бургас и Анталья. Туристы из нескольких отелей были эвакуированы. Популярной, но неподтвержденной, версией причин воспламенения лесов считается поджог. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия территории на юге страны, пострадавшие от лесных пожаров.

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