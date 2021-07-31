Загадочная вспышка в небе над Турцией попала на видео

Очевидцы размещают в соцсетях видео с загадочной вспышкой в ночном небе над турецким городом Измир, передает газета Sabah.

По данным издания, вспышка на небе наблюдалась в 1:54 по мск. Власти произошедшее пока не прокомментировали. Предположительно, это было падение метеорита или крупного фрагмента космического мусора.

Небесное явление на фоне бушующих в Турции лесных пожаров послужило предметом обсуждения в сети.

"Очередь — за нашествием инопланетян и зомби", — написал один из пользователей.