Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в субботу зоной бедствия регионы республики, пострадавшие от лесных пожаров.

"Мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, зонами бедствия. Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации и возместить ущерб", - написал он в своем Telegram-канале.

Как уточняет агентство Anadolu, зонами бедствия объявлены районы лесных пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе.

Лесной пожар начался в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Затем в четверг пожары вспыхнули и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число погибших в результате пожаров достигло четырех, пострадали 183 человека. В настоящее время локализовано 88 очагов возгорания из 98.

29 июля лидер республики Тайип Эрдоган заявил, что государство мобилизовало на борьбу с огнем все возможные силы. По данным президентской администрации, в тушении пожаров задействовано более 1,1 тыс. единиц техники, в том числе три российских самолета-амфибии Бе-200.