Высокопоставленные чиновники Украины развязали драку

Инцидент случился на дне рождения одного из драчунов.

Фото: Facebook Facebook

Драка произошла между бывшим секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Александром Данилюком и советником главы офиса президента Тимофеем Миловановым, пишет издание «Украинская правда».

Потасовка случилась на праздновании дня рождения Данилюка, именинник ударил Милованова. А перед этим мужчины повздорили.

Драчунов разнимали депутат Киевсовета и бывший заместитель генпрокурора, уточняет РИА Новости.