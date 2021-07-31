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На Украине подрались экс-секретарь СНБО и советник главы офиса Зеленского

BFM.RUиещё 6
45 минут назад

Инцидент случился на дне рождения одного из драчунов.

Высокопоставленные чиновники Украины развязали драку
Фото: FacebookFacebook

Драка произошла между бывшим секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Александром Данилюком и советником главы офиса президента Тимофеем Миловановым, пишет издание «Украинская правда».

Потасовка случилась на праздновании дня рождения Данилюка, именинник ударил Милованова. А перед этим мужчины повздорили.

Драчунов разнимали депутат Киевсовета и бывший заместитель генпрокурора, уточняет РИА Новости.

В результате Милованов покинул праздник. Издание отмечает, что перед инцидентом комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности, а возглавлял эту комиссию Милованов.

В мире,Тимофей Милованов,Александр Данилюк,РИА Новости,Украина,
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