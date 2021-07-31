Высокопоставленные чиновники Украины развязали драку

Инцидент случился на дне рождения одного из драчунов.
Драка произошла между бывшим секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Александром Данилюком и советником главы офиса президента Тимофеем Миловановым, пишет издание «Украинская правда».
Потасовка случилась на праздновании дня рождения Данилюка, именинник ударил Милованова. А перед этим мужчины повздорили.
Драчунов разнимали депутат Киевсовета и бывший заместитель генпрокурора, уточняет РИА Новости.
В результате Милованов покинул праздник. Издание отмечает, что перед инцидентом комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности, а возглавлял эту комиссию Милованов.