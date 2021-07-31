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В США число госпитализаций с COVID-19 достигло рекордных за пять месяцев показателей

ТАСС
5 минут назад

Суточное число новых пациентов, госпитализированных в США из-за осложнений, вызванных коронавирусом, выросло до рекордных показателей с середины февраля текущего года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в пятницу на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

В США число госпитализаций с COVID-19 достигло рекорда
Фото: ТАССТАСС

Согласно приведенной на сайте ЦКПЗ статистике, 28 июля в целом по Соединенным Штатам с подтвержденным COVID-19 были госпитализированы 6 837 человек. Это наиболее высокие данные по этому показателю с 18 февраля текущего года, когда после резкого скачка в январе число госпитализаций упало до 6 800 в сутки и продолжило постепенно снижаться весной. В июне и начале июля среднее суточное число новых случаев госпитализаций держалось в стране на уровне около 2 тыс.

ЦКПЗ во вторник рекомендовали полностью вакцинированным от нового коронавируса американцам "в районах, где имеет место значительное и быстрое распространение" вируса, "носить маски в помещениях и в общественных местах". В мае специалисты центров разрешили полностью вакцинированным жителям страны не носить маски в большинстве случаев.

Глава ЦКПЗ Рошель Валенски, объявляя об этих рекомендациях, пояснила, что они обусловлены быстрым распространением разновидности "дельта" и поступлением новых данных. Они свидетельствуют о том, что "в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся разновидностью "дельта" уже после прививки, могут быть заразными и передавать вирус другим", уточнила тогда Валенски.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 34,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 612,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

В мире,Соединенные Штаты,
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