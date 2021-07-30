Reuters: западные спецслужбы подозревают Иран в нападении на танкер Mercer Street

Спецслужбы западных стран считают наиболее вероятным, что за нападением на японский танкер Mercer Street в Аравийском море стоял Иран. Об этом в пятницу агентству Reuters сообщили три источника в США и Европе, знакомые с разведданными по теме произошедшего в ночь на пятницу инцидента.

Британское издание Financial Times со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что нападение могло быть осуществлено с помощью врезавшегося в судно беспилотника со взрывчаткой. Другой беспилотник того же типа за несколько часов до этого якобы упал в воду в нескольких десятках метров от танкера. По словам собеседника издания, способ нападения и несколько других признаков указывают на причастность Ирана к произошедшему.

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Основатель специализирующейся на вопросах безопасности британской компании Dryad Global Мунро Андерсон считает, что инцидент вписывается в общую картину ирано-израильского противостояния на море. В последние годы страны регулярно обменивались обвинениями в нападениях на военные корабли и торговые суда друг друга в Средиземном и Красном морях.

Как сообщает Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO), около 23:40 четверга по всемирному координированному времени (02:40 пятницы мск) танкер-химовоз Mercer Street подвергся нападению. Компания-оператор судна Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому предпринимателю Эялю Оферу, первоначально сообщила, что речь может идти об атаке пиратов, однако в UKMTO инцидент классифицируют как не связанный с пиратством.

Zodiac Maritime подтвердила, что в результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно отвечавший за охрану судна. В социальных сетях было опубликовано фото пожара на борту танкера. Оператор пока не сообщает о подробностях произошедшего, поясняя, что детали пока устанавливаются.