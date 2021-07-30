Зеленский поручил привести границы Украины "в боевое соответствие"

"На заседании были рассмотрены в режиме "секретно" отдельные вопросы реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы, принято соответствующее решение. Есть задача, которую поставил президент: в ближайшее время привести в боевое соответствие все наши границы", - сказал Данилов.