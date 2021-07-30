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Зеленский поручил привести границы Украины "в боевое соответствие"

ТАСС
14 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу привести "в боевое соответствие" границы страны. Об этом в пятницу сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов после выездного заседания Совбеза в Краматорске Донецкой области.

Зеленский поручил привести границы Украины "в боевое соответствие"
Фото: ReutersReuters

"На заседании были рассмотрены в режиме "секретно" отдельные вопросы реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы, принято соответствующее решение. Есть задача, которую поставил президент: в ближайшее время привести в боевое соответствие все наши границы", - сказал Данилов.

При этом он не уточнил подробностей поручения главы государства.

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Совбез по вопросу реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы, в частности, заслушал доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского, добавил секретарь СНБО.

В мире,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,Краматорск,Украина,
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