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Совбез Украины утвердил стратегию внешней политики страны

ТАССиещё 6
42 минуты назад

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Об этом сообщил в пятницу на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба, ссылаясь на решение Совбеза, принятое на заседании в Краматорске в Донецкой области.

На Украине утвердили стратегию внешней политики страны
Фото: ReutersReuters

"Сегодня произошло историческое событие. Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности", - сказал он.

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По словам министра, стратегия четко определяет цель внешней политики - утверждение Украины в мире "как сильной и авторитетной европейской страны". Документ также предусматривает курс в ЕС и НАТО, а также противодействие "агрессивной российской политике". Кроме того, в стратегии подчеркивается нацеленность на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины, продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций, защиту прав и интересов граждан страны за границей, а также продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

Стратегия, по словам Кулебы, "очень объемный документ, насчитывает 254 страницы", а его содержание можно систематизировать по трем основным темам: "Украина - активный участник международной политики; Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира; Украина - это страна экономических возможностей".

В начале апреля заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква сообщил, что МИД и офис главы государства готовят стратегию внешнеполитической деятельности страны.

25 марта президент Владимир Зеленский издал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 25 марта 2021 года "О Стратегии военной безопасности Украины". Согласно документу, главной целью Стратегии военной безопасности Украины является заранее подготовленная и всесторонне обеспеченная комплексная оборона страны в рамках сдерживания, устойчивости и взаимодействия, которая обеспечивает военную безопасность, суверенитет и территориальную целостность государства, способствует интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО, предполагает активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

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