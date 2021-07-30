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Лукашенко предложил отправить печенье Тихановской

Газета.Ruиещё 6
35 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался в шутливой форме о встрече белорусского оппозиционного политика Светланы Тихановской с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает "БелТа".

Лукашенко попросил отправить печенье Тихановской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я знаю, как проводятся эти мероприятия. Надо встретиться, сделать фотографию. И дать печенюшку. Ну, слава богу", - сказал Лукашенко.

Обращаясь к премьер-министру Роману Головченко, он в шутку попросил отравить Тихановской несколько пачек печенья, если там "действительно с ним проблемы".

Ранее сообщалось, что Байден угостил Тихановскую печеньем после встречи в Белом доме. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила "печеньки", которые президент США вручил экс-кандидату на пост главы Белоруссии после встречи, с файлами cookie ("печенье" по-английски), предоставляющими доступ к данным пользователя в интернете.

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