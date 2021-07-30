Лукашенко попросил отправить печенье Тихановской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался в шутливой форме о встрече белорусского оппозиционного политика Светланы Тихановской с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает "БелТа".

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"Я знаю, как проводятся эти мероприятия. Надо встретиться, сделать фотографию. И дать печенюшку. Ну, слава богу", - сказал Лукашенко.

Обращаясь к премьер-министру Роману Головченко, он в шутку попросил отравить Тихановской несколько пачек печенья, если там "действительно с ним проблемы".