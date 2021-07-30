Германия ввела обязательные тесты на COVID-19 для въезжающих

Мера начнёт действовать с 1 августа.
Причиной такого решения властей страны называется рост заболеваемости на фоне массового возвращения немецких туристов, которые провели летний отпуск за рубежом.
Все въезжающие должны будут предъявить свидетельство о вакцинации, тестировании или перенесённом заболевании.Правила распространяются на всех путешественников в возврате старше 12 лет.
Ранее они касались только авиапассажиров. Оплата тестов за рубежом производится за счёт граждан, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
При въезде из региона, признанного институтом Роберта Коха областью распространения вариантов коронавируса, негативный тест необходимо предъявить вне зависимости от наличия вакцинации или антител. Россия включена в этот список.