Германия ввела обязательные тесты на COVID-19 для въезжающих

Мера начнёт действовать с 1 августа.

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Причиной такого решения властей страны называется рост заболеваемости на фоне массового возвращения немецких туристов, которые провели летний отпуск за рубежом.

Все въезжающие должны будут предъявить свидетельство о вакцинации, тестировании или перенесённом заболевании.Правила распространяются на всех путешественников в возврате старше 12 лет.

Ранее они касались только авиапассажиров. Оплата тестов за рубежом производится за счёт граждан, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.