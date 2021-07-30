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ВОЗ: достижения в борьбе с коронавирусом в мире находятся под угрозой

RT на русскомиещё 3
52 минуты назад

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что достижения в борьбе с коронавирусной инфекцией в мире оказались под угрозой.

ВОЗ: достижения в борьбе с COVID находятся под угрозой
Фото: ReutersReuters

«В пяти из шести регионов ВОЗ инфицирование COVID-19 выросло за последние четыре недели на 80%, то есть почти удвоилось. В Африке смертность увеличилась на 80%», — цитирует его ТАСС.

Как отметил глава ВОЗ, росту масштабов заболевания и смертности способствовало увеличение мобильности и контактов, а также ненадлежащее применение мер в сфере здравоохранения и социальных мер.

«То, что было с трудом достигнуто, оказалось под угрозой или же утрачено, а системы здравоохранения во многих странах испытывают перегрузку», — заключил он.

В ВОЗ заявили о неизбежности третьей волны коронавируса из-за Евро

Ранее академик РАН Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

В мире,Виталий Зверев,ВОЗ,РАН,ИТАР-ТАСС,
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