Еврокомиссия начала готовиться к климатической катастрофе

Еврокомиссия обязала строителей инфраструктуры и энергетических объектов защитить их от климатических катастроф, сообщает РИА «Новости».

В руководстве, разработанном Еврокомиссией, говорится, что только объекты, соответствующие требованиям безопасности в условиях изменения климата, могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку, в том числе доступ к фонду в размере 17,5 млрд евро, выделенных на переход к зеленой энергетике.

Эксперты прописали ряд требований, которые должны быть соблюдены при строительстве автомобильных и железных дорог, электростанций и т.д., чтобы они смогли выдержать засуху или наводнение.

Руководство предписывает застройщикам просчитывать риски при возведении объектов и корректировать проекты в случае выявления уязвимостей перед возможными стихийными бедствиями. Также компании должны рассчитать объем выбросов парниковых газов от запускаемых проектов, чтобы к 2050 году достичь нулевого уровня загрязнения.

Отмечается, что «защита от климата» необходима, чтобы помочь регионам, зависящим от ископаемого топлива, стать более экологичными.