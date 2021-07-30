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Еврокомиссия начала готовиться к климатической катастрофе

Вероника Полынина
1 час назад

Еврокомиссия обязала строителей инфраструктуры и энергетических объектов защитить их от климатических катастроф, сообщает РИА «Новости».

Еврокомиссия начала готовиться к климатической катастрофе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В руководстве, разработанном Еврокомиссией, говорится, что только объекты, соответствующие требованиям безопасности в условиях изменения климата, могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку, в том числе доступ к фонду в размере 17,5 млрд евро, выделенных на переход к зеленой энергетике.

Эксперты прописали ряд требований, которые должны быть соблюдены при строительстве автомобильных и железных дорог, электростанций и т.д., чтобы они смогли выдержать засуху или наводнение.

Руководство предписывает застройщикам просчитывать риски при возведении объектов и корректировать проекты в случае выявления уязвимостей перед возможными стихийными бедствиями. Также компании должны рассчитать объем выбросов парниковых газов от запускаемых проектов, чтобы к 2050 году достичь нулевого уровня загрязнения.

Отмечается, что «защита от климата» необходима, чтобы помочь регионам, зависящим от ископаемого топлива, стать более экологичными.

В декабре 2020 года Евросоюз одобрил закон о климате, который должен сделать ЕС к 2050 году климатически нейтральным, то есть негативное воздействие на климат парниковых газов, производимых промышленными предприятиями, должно будет полностью компенсироваться за счет высаживания лесов и использования «зеленых» технологий. Первым шагом должно стать сокращение вредных выбросов не менее чем на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,РИА Новости,
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