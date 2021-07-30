Украина допустила возможность демонтажа трубы из России

Россия после 2024 года может не только остановить транзит газа через Украину, но и выполнить демонтаж трубы на своей территории, чтобы возобновление прокачки стало в принципе невозможным. Об этом в интервью радио НВ заявил глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон.

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Он считает, что такой сценарий развития событий не кажется нереальным. Даже если украинская ГТС будет функционировать, некоторые транзитные мощности останутся, то «Газпром» сначала может прекратить прокачку из-за причин экономической целесообразности, а далее, в случае изменения ситуации - назвать причиной отсутствие инфраструктуры. Макогон пояснил, что «Газпром» уже решил закрыть ряд компрессорных станций на траектории транзита через Украину в целях оптимизации.

В том же интервью Сергей Макогон выразил мнение, что история с запуском «Северного потока-2» пока не завершена. Он напомнил, что на соглашении между Германией и Соединенными Штатами, которое призвано снять все препятствия, не стоит ни одной подписи, и в сущности, есть просто некая декларация.

Как отметил Макогон, газопроводу еще требуется сертификация, что является весьма сложным процессом - на него уже наложены ограничения, а Польша и Еврокомиссия выступают за позицию Киев.