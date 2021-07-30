В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Украина допустила возможность демонтажа трубы из России

Анна Безрукова
24 минуты назад

Россия после 2024 года может не только остановить транзит газа через Украину, но и выполнить демонтаж трубы на своей территории, чтобы возобновление прокачки стало в принципе невозможным. Об этом в интервью радио НВ заявил глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон.

Украина допустила возможность демонтажа трубы из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он считает, что такой сценарий развития событий не кажется нереальным. Даже если украинская ГТС будет функционировать, некоторые транзитные мощности останутся, то «Газпром» сначала может прекратить прокачку из-за причин экономической целесообразности, а далее, в случае изменения ситуации - назвать причиной отсутствие инфраструктуры. Макогон пояснил, что «Газпром» уже решил закрыть ряд компрессорных станций на траектории транзита через Украину в целях оптимизации.

В том же интервью Сергей Макогон выразил мнение, что история с запуском «Северного потока-2» пока не завершена. Он напомнил, что на соглашении между Германией и Соединенными Штатами, которое призвано снять все препятствия, не стоит ни одной подписи, и в сущности, есть просто некая декларация.

Как отметил Макогон, газопроводу еще требуется сертификация, что является весьма сложным процессом - на него уже наложены ограничения, а Польша и Еврокомиссия выступают за позицию Киев.

Ранее руководитель «Газпрома» Алексей Миллер отмечал, что транзит через Украину будет сохранен после 2024 года, если это будет оправдано в экономическом плане и ГТС будет исправна.

В мире,Алексей Миллер,Газпром,Еврокомиссия,Россия,Украина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители