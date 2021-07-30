Демократы США призвали Байдена продолжить сотрудничество с Москвой

Конгрессмены-демократы направили президенту США Джо Байдену письмо, в котором призвали «повернуть вспять опасную гонку ядерных вооружений» и вести переговоры с Россией и Китаем, сообщает RT.
Приоритетом переговоров с Россией американские политики назвали новое соглашение о ядерных вооружениях, над которым сейчас работает администрация президента США.
«Важнейшим фактором, определяющим структуру наших ядерных сил и декларируемую политику, остаются предсказуемые стратегические отношения с Россией», - подчеркивается в письме.
Конгрессмены также одобрили решение Байдена продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией и призвали начать переговоры с Китаем.
Также в письме содержится призыв к администрации президента США отменить решение бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о размещении боеголовки W76-2 и крылатой ракете морского базирования.
Администрации президента США предложили внимательно оценить количество и типы ядерного оружия, необходимого для сдерживания атаки. В ближайшие десять лет США могут потратить $634 млн на программы в этой сфере, однако парламентарии убеждены, что сокращение структуры ядерных сил не повлияет на национальную безопасность и позволит снизить нагрузку на американских налогоплательщиков.
Ранее президенты России и США встретились и пообщались в Женеве. Сначала Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры с глазу на глаз, затем прошла встреча в расширенном составе. В ходе встречи президенты договорились обсудить обмен заключенными, решили взаимно вернуть послов и определить будущее Договора сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Оба лидера положительно оценили итоги саммита.