Основателя финансовой пирамиды Finiko арестовали

Суд в Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Следующие два месяца обвиняемый проведет в СИЗО. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. По данным прокуратуры Татарстана, Finiko под предлогом выгодного инвестирования выманила у граждан не менее 80 млн рублей, после чего распределила между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды. В суде Доронин вину не признал. При этом выяснилось, что он якобы собирался открыть ещё и трейдинговую компанию в Турции, для чего заполучил турецкий паспорт.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как сообщило агентство ТАСС, в СИЗО Доронин будет находиться до 28 сентября. Следствие просило арестовать его, так как пока не удалось установить всех фигурантов уголовного дела. Кроме того, всплыли сведения о наличии у Доронина гражданства Турции. По словам основателя финансовой пирамиды, он получил паспорт другого государства, так как собирался открыть там трейдинговую компанию.

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Адвокат Доронина сообщил журналистам, что обжалует арест. Как заявил представитель защиты, вкладчики Finiko понимали риски и вероятность потерять все свои вклады. Также он указал, что деньги в компанию напрямую не поступали, поскольку депозиты делались в криптовалюте. По словам юриста, часть средств вкладчикам уже вернули.

Уголовное дело об организации финансовой пирамиды на организаторов Finiko завели в декабре 2020 года. Тогда в нём не было подозреваемых. В июле МВД Татарстана сообщило, что в местные правоохранительные органы поступило около 100 заявлений от обманутых вкладчиков Finiko, «суммы ущерба в которых варьируются от 100 000 до 10 млн рублей».

По расчётам управления экономической безопасности МВД в Татарстане, в 2019–2020 годы Finiko могла неправомерно привлечь не 80 млн, а 7 млрд рублей. Клиентам гарантировалось увеличение дохода до 25% в месяц, при этом выплаты осуществлялись за счёт вновь привлечённых участников финансовой пирамиды. Летом 2021 года компания перевела расчёты с вкладчиками с биткоина на собственный токен FNK. К середине июня он обесценился более чем в 100 раз. После этого Finiko приостановила выплаты.

Во время обысков в конце 2020 года офис Finiko в Казани оцепили больше сотни силовиков. Местные СМИ назвали эту спецоперацию крупнейшей в Татарстане за последние шесть лет.