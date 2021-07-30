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Выращенного фермером петуха с четырьмя лапами показали на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад

В Таиланде фермер вырастил петушка-мутанта с четырьмя лапами. Об этом сообщает Newsflare.

Житель провинции Лампанг Васан Канпхиан (Wasan Kanphian) рассказал, что необычный цыпленок породы «Га Донг Тао» появился на свет в его хозяйстве три месяца назад. Птице с четырьмя конечностями удалось выжить, и фермер решил оставить его в качестве домашнего питомца. Петушка нарекли Род Ма (Rod Ma).

В Таиланде цена за курицу этой породы достигает 18 тысяч бат (40 тысяч рублей), цыпленка можно приобрести за 6 тысяч бат (13 тысяч рублей).

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