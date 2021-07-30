В Таиланде фермер вырастил петушка-мутанта с четырьмя лапами. Об этом сообщает Newsflare.

Житель провинции Лампанг Васан Канпхиан (Wasan Kanphian) рассказал, что необычный цыпленок породы «Га Донг Тао» появился на свет в его хозяйстве три месяца назад. Птице с четырьмя конечностями удалось выжить, и фермер решил оставить его в качестве домашнего питомца. Петушка нарекли Род Ма (Rod Ma).