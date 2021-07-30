Посадка Ryanair: В Латвии возбудили уголовное дело в связи с инцидентом

Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело в связи с экстренной посадкой в мае в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair («Райанэйр»). Об этом сообщает местное агентство LETA со ссылкой на представителя полиции Симону Гравите.

«В конце мая полиция начала ведомственное расследование, но позже было принято решение начать уголовный процесс», — заявила Гравите.

Уголовный процесс был начат в связи с тем, что на борту самолета находились двое граждан Латвии. Дело было возбуждено по статье о преступлениях против свободы, чести и достоинства личности. В этой статье закона также есть нормы, которые предусматривают ответственность за похищение человека, незаконное лишение свободы и захват заложников.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки его самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича результатом работы спецслужб республики.

В Белоруссии Протасевич обвиняется в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Диспетчер минского аэропорта, призвавший самолет Ryanair с Романом Протасевичем на борту к экстренной посадке в национальном аэропорту, уехал из страны вместе с семьей, сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на источник в «Белаэронавигации».

По данным издания, диспетчер Олег Галегов ушел в отпуск в конце июня, но в июле в положенное время на работу не вернулся. Как сообщили в «Белаэронавигации», они не смогли до него дозвониться, но якобы знают, что он сейчас живет у тещи.

Его коллеги добавили, что Галегов также удалил аккаунты в соцсетях.

«Думаю, что он просто перестраховался и ушел. Он отличный специалист, без проблем найдет работу в любой стране», — сказал коллега диспетчера.

Отмечается, что Галегов мог уехать на родину в Грузию, откуда и приехал в Белоруссию. В «Белаэронавигации» он работает с 2010 года.

Издание отмечает, что именно Галегов вел переговоры с пилотами самолета авиакомпании Ryanair, летевшего 23 мая из Афин в Вильнюс, об экстренной посадке в Беларуси из-за якобы находившейся на борту бомбы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал спланированной провокацией инцидент с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair в мае текущего года.

"События с самолетом - это заранее спланированная провокация. И события после этого говорят о том, для чего нужна была эта провокация. Для того чтобы сделать очередные шаги для удушения Беларуси, чтобы не допустить ее дальнейшего развития", - заявил он в интервью телеканалу Sky News Arabia, фрагмент которого выложил Telegram-канал "Пул Первого" в среду.

Глава государства подчеркнул, что заявления на предмет того, что именно белорусская сторона изменила маршрут движения самолета Ryanair, являются серьезным фейком.

"Мы никого не принуждали к посадке в Минске и маршруты не меняли, - отметил Лукашенко. - Если кто-то предъявит факты, что именно белорусская сторона принудила самолет к посадке, то мы извинимся перед всем миром за подобное деяние". По его словам, до сих пор таких фактов никто не представил, что белорусские власти якобы вынудили этот самолет приземлиться в Минске. Президент отметил, что ни общественность на Западе, да и в Белоруссии "не услышали пилота и ответы на вопросы, которые интересуют журналистов и международную общественность по этому делу".

США продолжат привлекать власти Белоруссии "к ответственности за их действия", в том числе посредством санкций. Такое заявление содержится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам состоявшейся во вторник в Вашингтоне встречи помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

"Салливан [в ходе встречи] выразил поддержку американского народа Белоруссии и уважение к смелости и решимости оппозиции <...> в борьбе за демократию и права человека. США вместе с партнерами и союзниками продолжат привлекать режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко к ответственности за его действия, в том числе посредством введения санкций", - говорится в сообщении.



"Салливан подтвердил требование администрации [президента США Джо] Байдена, чтобы режим Лукашенко позволил провести заслуживающее доверия международное расследование событий, произошедших 23 мая [речь об инциденте с самолетом компании Ryanair], немедленно освободил всех политических заключенных и вступил во всеобъемлющий и искренний политический диалог с лидерами демократической оппозиции и группами гражданского общества, который будет вести к проведению свободных и честных президентских выборов под наблюдением ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

Тихановская прибыла в США 18 июля. Ранее с ней встретились заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд и советник Госдепартамента США Дерек Шолле. Как отмечалось в распространенном в понедельник сообщении Госдепа, "на части встречи" присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен.