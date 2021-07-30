Лукашенко озвучил условие размещения русских авиабаз в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос размещения авиабаз России на территории республики с российским лидером Владимиром Путиным никогда не обсуждался. Он также подчеркнул, что при современных вооружениях потребности в этом нет.
«В настоящее время в этом нет никакой необходимости, у нас довольно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные силы. Не беря в расчет «территориалов», мы можем в нужное время оперативно полмиллиона человек поставить под ружье, а это уже будет силой. Если этого не хватит, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации. Такое никогда не потребуется. Но если нужно, мы долго думать не будем», - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.
Напомним, белорусский лидер 30 июля проводит встречу с активом местной вертикали по насущным вопросам общественно-политической повестки. В том числе, Лукашенко обратил внимание, что на Западе вновь тревожатся по поводу белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021», которые состоятся в сентябре, и сказал, что ему это «смешно слышать».
«Сколько учений ими было организовано возле наших границ? Они нас ругают: вот Лукашенко хочет разместить российские базы в Беларуси. Послушайте, мы же не волнуемся относительно того, что у них полно таких баз в Европе. Их же там много, что вы нам предъявляете претензии? Никогда на уровне глав государств вопрос по поводу размещения российских баз в Беларуси не ставился. Главным образом потому, что в этом отсутствует необходимость при современных вооружениях», - добавил Лукашенко.