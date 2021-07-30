Лукашенко озвучил условие размещения русских авиабаз в Белоруссии

«В настоящее время в этом нет никакой необходимости, у нас довольно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные силы. Не беря в расчет «территориалов», мы можем в нужное время оперативно полмиллиона человек поставить под ружье, а это уже будет силой. Если этого не хватит, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации. Такое никогда не потребуется. Но если нужно, мы долго думать не будем», - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.