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Женщина поймала огромную змею голыми руками и попала на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад

Женщина голыми руками поймала огромную змею, соответствующее видео появилось на странице Han Viral в Facebook.

На запечатленных кадрах видно, как героиня ролика ловит гигантскую кобру, пытаясь подойти к ней с разных сторон. При этом никакого сподручного средства у нее нет.

В итоге женщина изловчилась и сумела схватить рептилию голыми руками. Затем она вместе со своей добычей выходит из строения и отпускает змею на дорогу. Однако та пытается вернуться назад. И тогда женщина снова ее ловит и кладет в мешок.

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