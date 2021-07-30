На запечатленных кадрах видно, как героиня ролика ловит гигантскую кобру, пытаясь подойти к ней с разных сторон. При этом никакого сподручного средства у нее нет.

В итоге женщина изловчилась и сумела схватить рептилию голыми руками. Затем она вместе со своей добычей выходит из строения и отпускает змею на дорогу. Однако та пытается вернуться назад. И тогда женщина снова ее ловит и кладет в мешок.