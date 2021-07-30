Китайский чиновник обвинил Россию в распространении коронавируса

Вспышка коронавируса в китайском городе Нанкин, которая уже распространилась на 26 городов внутри страны, началась с заражения уборщиков, проводивших санитарную обработку прилетевшего из России самолета. Об этом сообщила замглавы центра по контролю и профилактике заболеваний Нанкина Дин Цзе, пишет РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

По ее словам, уже завершено исследование генома вируса 52 случаев заражения, связанных с этой вспышкой.

«В всех случаях – штамм «дельта» и последовательность генома вируса в высокой степени схожа, что означает одну и ту же цепочку передачи. Последовательность генома вируса в случаях заражения уборщиков салона самолета совпадает с последовательностью завезенного случая, выявленного на рейсе CA910 из России 10 июля», - пояснила она.

Дин Цзе отметила, что заболевшие работники аэропорта, которые занимались уборкой салона самолета, возможно, заразились из-за недостаточно хороших мер индивидуальной защиты.

При этом авиакомпания использовала один и тот же персонал для уборки как международных, так и внутренних рейсов. Таким образом, произошло распространение инфекции, пояснила она.

Всего в городе уже выявлено 184 случая заражения.