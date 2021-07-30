Предыдущий премьер Японии Синдзо Абэ провалил политику в отношении России. Новое правительство должно пересмотреть её. Об этом пишет издание Asahi.

Автора статьи возмутило предложение российского премьера Михаила Мишустина о возможности ввести на территории Курильских островов режим свободной экономической торговли. Глава кабмина заявил, что это заинтересует Японию и другие страны. Журналист был недоволен тем, что Москва может предложить сотрудничество не только Токио. Япония выступает за особые условия торговли на этих территориях и выступает против применения к ним определённых законов России.

В статье рассказывается, что Абэ после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в 2016 году заявил о достижении беспрецедентного сотрудничества в международных отношениях, согласно которому политики будто бы договорились об экономической деятельности на Курилах. Журналист подверг критике экс-премьера Японии и назвал его высказывание «необоснованным оптимистическим умозаключением». Он напомнил, что переговоры по теме экономического сотрудничества зашли в тупик, также как и по вопросу передачи Японии двух островов.

Нужно признать провал прошлого правительства и пересмотреть политику в отношении России. Эта обязанность лежит на правительстве Суга, — добавил журналист.

Синдзо Абэ занимал пост премьера Японии с 26 декабря 2012 по 16 сентября 2020 года. Во время его правления между Россией и Японией возобновились переговоры о заключении мирного договора.

Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В 1956 году между СССР и Японией была подписана декларация, по которой советские власти допускали передачу двух островов Токио после подписания мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Все последующие переговоры заходили в тупик. В настоящее время у Москвы такая позиция: острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними не оспаривается.