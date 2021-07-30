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NYT: в США получили новые сведения о переносимости «дельта»-штамма привитыми

Газета.Ru
1 час назад

Американский медицинский регулятор принял решение возобновить использование защитных масок вакцинированными от коронавирусной инфекции гражданами США в связи с новыми данными о COVID-19. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на главу Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски.

Биолог рассказал, для кого «дельта»-штамм COVID-19 опаснее всего

Специалисты выяснили, что люди, которые вакцинированы от коронавируса и при этом заражены штаммом «дельта», носят в носоглотке огромное количество вирусов.

Газета указывает, что эта информация противоречит прежним наблюдениям ученых, согласно которым привитые пациенты при инфицировании более ранними вариантами COVID лишь с небольшой вероятностью могли стать источником заражения для других людей.

Отмечается, что во внутренних документах CDC сказано, что «дельта»-штамм более заразен по сравнению с вирусами, вызывающими MERS, SARS, лихорадку Эбола, простуду и сезонный грипп, и может сравниться лишь с ветряной оспой.

При этом в исследованиях не исключается, что регулятор может сделать ношение масок «универсальным».

Валенски не уточнила, кто проводил эти исследования. По сведениям NYT, речь идет о специалистах, которые не являются сотрудниками ЦКПЗ.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что длительность болезни при штамме «дельта» увеличилась.

В мире,Видео,Роспотребнадзор,New York Times,Соединенные Штаты,
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