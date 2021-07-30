Мощный торнадо обрушился на американский город Бенсалем в штате Пенсильвания. В результате разгула стихии пострадали пять человек, разрушены несколько зданий. Видео с места ЧП появилось в распоряжении Telegram-канала Life SHOT.
Сильный вихрь разрушил здание автосервиса и автосалона компании Faulkner Auto Group, лишил жилья десятки человек. Теперь оставшимся без крыши местным жителям приходится укрываться в школе.
Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий торнадо, сообщает канал.