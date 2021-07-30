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Опубликовано видео мощного торнадо в Пенсильвании

Алевтина Жаркова
41 минуту назад

Мощный торнадо обрушился на американский город Бенсалем в штате Пенсильвания. В результате разгула стихии пострадали пять человек, разрушены несколько зданий. Видео с места ЧП появилось в распоряжении Telegram-канала Life SHOT.

Сильный вихрь разрушил здание автосервиса и автосалона компании Faulkner Auto Group, лишил жилья десятки человек. Теперь оставшимся без крыши местным жителям приходится укрываться в школе.

Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий торнадо, сообщает канал.

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