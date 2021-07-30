Экс-глава МИД Дании призвал устроить проблемы для РФ из-за «Северного потока - 2»

Западу следует предпринять все возможное, чтобы найти способ превратить газопровод "Северный поток — 2" в пиррову победу Москвы. Об этом в публикации для издания Berlingske написал экс-министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен.
Он считает, что для того, чтобы сократить угрозу зависимости от российского газа, требуется как можно быстрее достроить газопровод из Норвегии в Польшу.
"У стран Европы должна быть возможность перекрытия крана, когда нужно будет надавить на Россию", — заявил Эллеманн-Йенсен.
Кроме этого, датский дипломат предложил в качестве альтернативы закупку американского сжиженного газа. Также он высказал мнение, что общая политика Европы в сфере энергетики тоже могла бы оказать воздействие на россиян на рынке голубого топлива.
"Северный поток — 2" — практически достроенный газопровод из РФ в Германию общей протяженностью 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта активно высказывается Америка, рассчитывающая продвигать в Евросоюз свой СПГ, а также Украина и Польша, считающие этот проект политическим.
Соединенные Штаты четыре раза вводили санкции, стремясь воспрепятствовать строительству, но оно все же подошло к финальной стадии. На минувшей неделе США и Германия пришли к соглашению: в том числе, в Вашингтоне признали, что санкции не способны остановить проект, а Берлин взял на себя обязательство добиваться сохранения транзита газа из РФ через Украину.