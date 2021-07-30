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В Китае рассказали с чего началась вспышка коронавируса в Нанкине

News.ru
23 минуты назад

Вспышка коронавирусной инфекции в китайском городе Нанкин провинции Цзянсу произошла из-за инфицирования уборщицы, которая проводила санитарную обработку самолёта, сообщает ресурс Panpay.

Китай озвучил свою версию вспышки COVID в Нанкине
Фото: ReutersReuters

Заболевшая женщина убиралась на борту CA910 авиакомпании Air China, прилетевшим из Москвы. Вероятно, она нарушила правила личной дезинфекции и поэтому заразилась. Это привело к инфицированию остальных работников.

Локальная вспышка СOVID-19 произошла в середине июля, когда было объявлено о нескольких случаях заражения сотрудников международного аэропорта Лукоу. По данным на 29 июля, общее число инфицированных с начала вспышки составило 185 случаев. Аэропорт временно прекратил работу, ограничено движение других видов транспорта.

С 21 июля власти начали массово тестировать жителей города на коронавирусную инфекцию.

Ранее Китай отверг план Всемирной организации здравоохранения по расследованию происхождения коронавирусной инфекции. В Пекине назвали формулировки, используемые в плане, неуважительными по отношению к науке. Власти подчеркнули, что поддерживают проведение только такого расследования, которое будет основано на научном подходе.

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