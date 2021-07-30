ВОЗ зафиксировала четвертую волну коронавируса

"Большинство новых случаев и госпитализированных пациентов относится к невакцинированным людям. Сейчас мы находимся в четвертой волне COVID-19 в регионе", - рассказал глава бюро ВОЗ в Восточном Средиземноморье Ахмед аль-Мандхари.

По его словам, в этом регионе чаще всего регистрируется заболеваемость коронавирусом штамма "дельта". Случаи заболевания этим штаммом отмечаются в 15 странах ближневосточного и североафриканского региона - от Марокко до Пакистана.