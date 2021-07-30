ВОЗ зафиксировала четвертую волну коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала на Ближнем Востоке и в Северной Африке четвертую волну коронавируса, сообщает "Интерфакс".
"Большинство новых случаев и госпитализированных пациентов относится к невакцинированным людям. Сейчас мы находимся в четвертой волне COVID-19 в регионе", - рассказал глава бюро ВОЗ в Восточном Средиземноморье Ахмед аль-Мандхари.
По его словам, в этом регионе чаще всего регистрируется заболеваемость коронавирусом штамма "дельта". Случаи заболевания этим штаммом отмечаются в 15 странах ближневосточного и североафриканского региона - от Марокко до Пакистана.
"Циркуляция варианта "дельта" способствует росту количества случаев COVID-19 и летальных исходов во все новых странах региона Восточного Средиземноморья ВОЗ", - указано в заявлении бюро.
За последний месяц заболеваемость увеличилась на 55%, а смертность - на 15%. Ранее в Финляндии объявили начало четвертой волны коронавируса.