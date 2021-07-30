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ВОЗ зафиксировала четвертую волну коронавируса на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Газета.Ru
47 минут назад

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала на Ближнем Востоке и в Северной Африке четвертую волну коронавируса, сообщает "Интерфакс".

ВОЗ зафиксировала четвертую волну коронавируса
Фото: Aijaz Rahi/APAijaz Rahi/AP

"Большинство новых случаев и госпитализированных пациентов относится к невакцинированным людям. Сейчас мы находимся в четвертой волне COVID-19 в регионе", - рассказал глава бюро ВОЗ в Восточном Средиземноморье Ахмед аль-Мандхари.

По его словам, в этом регионе чаще всего регистрируется заболеваемость коронавирусом штамма "дельта". Случаи заболевания этим штаммом отмечаются в 15 странах ближневосточного и североафриканского региона - от Марокко до Пакистана.

"Циркуляция варианта "дельта" способствует росту количества случаев COVID-19 и летальных исходов во все новых странах региона Восточного Средиземноморья ВОЗ", - указано в заявлении бюро.

За последний месяц заболеваемость увеличилась на 55%, а смертность - на 15%. Ранее в Финляндии объявили начало четвертой волны коронавируса.

В мире,Интерфакс,
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