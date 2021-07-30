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Потасовку в Итальянском парламенте из-за сертификатов о вакцинации сняли на видео

Александр Кузьмин
59 минут назад

Депутаты от партии «Братья Италии» устроили потасовку во время заседания парламента Италии из-за введения сертификатов о вакцинации..

Сообщается, что во время голосования по поводу введения новых мер по борьбе с пандемией депутаты покинули свои места и подняли плакаты «Нет грин-пассу».

Стоит отметить, что одним из последних решений итальянского правительства стало расширение действия прививочных сертификатов. Теперь они будут работать в ряде общественных заведений, включая рестораны. Для посещения общественного заведение, жителям необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или отрицательном тесте. За нарушение закона предполагается штраф в размере от 400 до 1000 евро.

В мире,Видео,Италия,
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