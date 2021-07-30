Сделка США и Германии по «СП-2» заставит Украину изменить отношение к РФ

США и Германия пришли к соглашению по «Северному потоку-2». Их совместная декларация не является юридическим документом и никого ни к чему не обязывает, но ясно дает понять — Вашингтон отказался от политики санкций, а газопровод в любом случае будет достроен. Ожидаемо бурную реакцию это заявление вызвало в Киеве. Глава «Нафтогаза Украины» даже предсказал Европе полномасштабную войну в случае запуска российского проекта. Кто с кем будет воевать, он не уточнил, но в любом случае Украина не сможет в этом участвовать. Ведь, по словам президента Владимира Зеленского, после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» страна не сможет обеспечивать свою армию. Договоренности Берлина и Вашингтона действительно будут иметь критические последствия для Киева и скорее всего вынудят украинские власти пересмотреть отношения с Россией. И дело не только в катастрофическом экономическом ущербе. Подробности — в материале «Ленты.ру».

Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg / Getty Images Krisztian Bocsi / Bloomberg / Getty Images

Отодвинули в сторону

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Сразу после того как стали известны детали соглашения США и Германии, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков опубликовал открытое письмо к Конгрессу США, в котором призвал не допустить завершения строительства «Северного потока-2» и продолжать вводить санкции.

Он объяснил столь активную позицию властей тем, что Украина отстаивает собственные политические и экономические интересы. Не секрет, что транзит российского газа через территорию страны в Европу обеспечивает солидные поступления в бюджет страны, а также является весомым инструментом давления на Россию и западных партнеров. Появление альтернативной транзитной ветки лишает Киев возможности диктовать условия и ставит его в крайне невыгодное положение — в Европе уже давно начали обсуждать вопрос, что делать с украинским транзитом.

Внешнюю политику Киева с 2014 года определял принцип полного контроля за всеми международными соглашениями, где фигурирует Украина. Он достался режиму Владимира Зеленского в наследство от предыдущего президента Петра Порошенко. Но больше он не работает. Американо-немецкие договоренности по «Северному потоку-2» подготовлены без участия украинских представителей, а возможности последних влиять на условия этого договора оказались практически нулевыми.

Теперь Киев настаивает, что отказ от попыток остановить проект угрожает энергобезопасности всей Европы и раскалывает Европейский союз (ЕС) и НАТО. Но такие заявления, похоже, дают обратный эффект: президент США Джо Байден заинтересован в восстановлении подорванного бывшим президентом США Дональдом Трампом «трансатлантического единства», и риторика украинских властей ему не понравилась.

По информации источников издания Politico, представители Белого дома рекомендовали украинским властям воздержаться от публичной критики заключенного с Германией соглашения и намекнули, что подобная критика может навредить отношениям между Вашингтоном и Киевом.

Если судить по тексту декларации, Украина зря опасается за свои интересы: в документе указано, что США и Германия не позволят превратить трубопровод в способ политического давления. Предполагается, что в случае «российской агрессии» Германия будет реагировать и на национальном уровне, и на уровне ЕС, и на уровне введения санкций. Также немецкая сторона обещает использовать все возможные ресурсы, чтобы добиться продления соглашения о транзите газа через Украину еще на 10 лет.

Помимо этого, будет выделен спецпосланник на российско-украинских газовых переговорах, а Украину обещают включить в общеевропейскую энергетическую сеть и помочь с развитием совместных с Германией проектов в области возобновляемой энергетики. Глава МИД Германии Хайко Масс считает, что это можно назвать конструктивным решением, удовлетворяющим, пусть и номинально, интересы всех заинтересованных сторон: газопровод будет достроен, транзит газа через Украину продолжится.

Однако ситуация, когда многолетнее дипломатическое давление на «Северный поток-2» прекратилось буквально по щелчку, показала: декларации о намерениях и заявления о поддержке мало что значат. Важно, где находится центр принятия решений и кто именно их принимает. Для Вашингтона компромисс с ключевыми европейскими игроками теперь оказывается ключевым фактором, а попытка противиться такой политике жестко пресекается. И таким образом подрывается легитимность Украины как самостоятельного участника международных процессов.

И для Киева тут возникают две проблемы. Во-первых, соглашение Германии и США не имеет прямых юридических последствий и не обязательно к исполнению. Кроме репутационных потерь от нарушений «обещаний» его участникам ничего не грозит. Во-вторых, сами формулировки достаточно осторожны, расплывчаты и широки. Что значит «реагировать на национальном уровне»? Зачем Германии «использовать все возможные ресурсы» ради нового газового контракта между Россией и Украиной? И хватит ли их вообще?

Будет ли транзит

Между тем для Украины запуск «Северного потока-2» означает колоссальные убытки. В 2015 году их объем оценивался в два миллиарда долларов ежегодно. Спустя шесть лет Зеленский назвал сумму в 3 миллиарда. А по оценкам представителей отрасли, ущерб будет в разы больше.

5-6 миллиардов долларов составит ущерб для бюджета Украины ежегодно после запуска «Северного потока-2» (по оценкам директора «Оператора газотранспортной системы Украины»)

Вопрос о том, сохранится ли транзит после диверсификации Россией своих поставок, остается открытым. Актуальное газовое соглашение, которое «Газпром» заключил с украинским «Нафтогазом», действует до 2024 года и предполагает минимальные объемы транзита. В 2020 году Россия была обязана поставить через Украину в Европу 65 миллиардов кубометров, а в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов кубометров газа в год.

Текущее соглашение Киеву очень выгодно. В частности, в нем предусмотрен принцип «качай и плати», то есть «Газпром» должен был оплачивать планируемые объемы транзита, даже если фактические оказывались ниже. Например, несмотря на минимальные показатели поставок газа в 2020 году в 55,8 миллиарда кубометров за год, Россия все равно заплатила за оговоренные 65 миллиардов.

Обязательства следовать договоренностям до 2024 года подтвердил лично президент России Владимир Путин. Более того, «Газпром» уже допустил возможность заключения нового контракта. Глава компании Алексей Миллер даже заявлял о возможности увеличить транзит через украинскую газотранспортную систему, если закупки топлива по этому маршруту будут суммарно выше текущих обязательств.

Путин также высказывал мнение, что спрос на российские энергоносители в ЕС постепенно увеличится и украинские мощности не утратят своего значения.

Но украинскую сторону такие заявления не устраивают. Директор компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон считает, что удовлетворительным вариантом был бы новый договор на 15 лет, гарантированный европейскими банками. Солидарен с ним и возглавляющий «Нафтогаз» Юрий Витренко. По его словам, предложение Миллера о наращивании объемов закупок неприемлемо, ведь оно предполагает и импорт российского газа, который сейчас остановлен. Это обернется для Украины значительными экономическими потерями, так как Россия всегда включала в условия транзита покупку газа по ценам выше рыночных.

По расчетам «Нафтогаза Украины», страна тратила на закупки российского газа примерно на 5 миллиардов долларов больше, чем получала за его транзит

Однако позиция Украины в данном вопросе откровенно уязвимая. Если исходить из российских и немецких заявлений, то полностью транзит прекращен, конечно же, не будет. Вероятнее всего, объемы и правда уменьшатся, а особенности украинской внутренней политики не позволят предотвратить или хотя бы минимизировать возможные убытки. Ведь для этого придется отказаться от ультимативных требований и достигать компромисса с Россией. А в украинской политике это сродни государственной измене.

Виртуальный реверс, настоящие тарифы

Формально Украина уже давно не закупает газ напрямую у России. Но на практике использует схему так называемого виртуального реверса. По документам «Нафтогаз Украины» осуществляет доставку всего объема газа до европейской границы, а по факту 10 миллиардов кубометров в год идут напрямую потребителям. Таким образом и приличия соблюдены, ведь напрямую с Россией никто не торгует, и деньги сэкономлены.

30 миллиардов кубометров газа в год необходимо Украине для внутренних нужд

При сокращении транзитных мощностей это топливо придется закупать гораздо дороже. Компенсировать эту треть нужного объема с помощью собственной добычи государство не в состоянии. Кроме того, прогон нужного количества газа через транзитную инфраструктуру позволяет доставлять его по трубопроводам среднего и низкого давления напрямую потребителям. В случае прекращения транзита придется создавать новую инфраструктуру для этих целей.

Таким образом, в ситуации, если транзит газа через Украину будет сокращен, у Киева есть два варианта действий: либо закупать газ у европейских поставщиков по рыночным ценам и обеспечивать его доставку потребителям за свой счет, либо вернуться к модели прямой закупки ресурсов у России. В силу политической обстановки и возможных электоральных последствий второй вариант маловероятен. А рыночная торговля газом с европейскими компаниями и дальнейшие затраты на логистику приведут к резкому росту газовых тарифов, которые уже сейчас для населения фактически неподъемны, и любой рост цен в этой сфере вызывает протесты.

Иными словами, оба эти варианта для президента Владимира Зеленского плохи. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, конечно, заявляет о планах резко нарастить собственную добычу газа к 2025 году, но звучат его слова крайне нереалистично. Скорее всего, украинским властям придется столкнуться с ситуацией, где единственным способом не допустить социальный взрыв останется прямой разговор с «Газпромом».

Не менее важен вопрос о будущем украинской газотранспортной системы (ГТС). Эксперты указывают, что вся инфраструктура давно устарела и нуждается в глобальной модернизации, но без российского транзита это невозможно. Директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон техническую проблему признает, но более сдержан в оценках и говорит скорее об оптимизации. Правда, он отмечает, что если оптимизацию не провести вовремя, то при отказе России от транзита тариф для населения Украины вырастет в четыре раза.

В немецко-американском соглашении есть еще один пункт: обещание создать фонд помощи в размере одного миллиарда долларов, чтобы помочь Украине перейти с «газовой иглы» на возобновляемые источники энергии. Но это нереалистичный сценарий. Во-первых, структурная трансформация энергетической отрасли — процесс долгий и сложный. Он требует значительных инвестиций, капиталовложений и довольно мощной технологической базы. Во-вторых, пока во всем мире возобновляемая энергетика является дотационной отраслью. Без прямой поддержки государства такие проекты не оказываются успешными и эффективными.

На Украине действительно есть зеленый сектор экономики и своя аналогия дотаций. Однако пока отрасль находится в руках частников и работает в первую очередь на обеспечение благосостояния отдельных бизнесменов, в основном олигарха Рината Ахметова. И государство покупает продукты у производителей по завышенному тарифу, который был введен еще в 2008 году.

Соответственно, цены на продукцию зеленой энергетики для конечного потребителя также повышаются. Но беда в том, что украинский конечный потребитель попросту не в состоянии платить больше. Попытки договориться с бизнесом о снижении тарифов всегда заканчивались безуспешно, а одна из компаний Ахметова даже намеревалась обратиться в международный арбитраж, чтобы оспорить изменение ставки.

В такой ситуации иностранный фонд способен только поддержать дальнейшее развитие коррупции в сфере зеленой энергетики Украины, но никак не поможет компенсировать ежегодные многомиллиардные потери от сокращения газового транзита.

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Политические последствия запуска «Северного потока-2» для Украины могут оказаться критическими. Соглашение Германии и США полностью разрушило ее образ как самостоятельного государства и важного игрока на международной арене, который власти в Киеве так тщательно выстраивали последние годы. Взамен Украине не предложили никакой поддержки по существу и не дали никаких гарантий, что помогут избежать неподъемных экономических потерь.

Более того, соглашение США и Германии — это прецедент, который в будущем может привести к усилению давления на Украину, в том числе в мирных переговорах по урегулированию кризиса в Донбассе. И такое принуждение будет очень болезненным, ведь тема Донбасса и борьбы с «российскими захватчиками» для украинских властей сейчас остается единственным способом отвлечь население от протестных настроений.