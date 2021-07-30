В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

"Позорит нас": журналист осудил американского генерал-майора за слова о Путине

Слово и Делоиещё 1
18 минут назад

Американского журналиста и политобозревателя Такера Карлсона возмутили публикации генерал-майора Патрика Донахо в Twitter, где он упомянул президента России Владимира Путина.

"Позорит нас": Американского генерал-майора осудили за слова о Путине
Фото: ReutersReuters

Об этом случае Карлсон рассказал в эфире американского телеканала Fox News. По его словам, Донахо ищет "российский след" в критике в свой адрес. Журналист прочитал вопрос одного из пользователей социальной сети, где у военного спрашивают, "в скольких войнах он победил".

"И вместо того чтобы ответить на этот вопрос честно — ноль, Патрик Донахо ответил так: "Не будь подсадной уткой Путина"", — с возмущением рассказал журналист и показал скриншот публикации генерал-майора из Twitter.

Он добавил, что в настоящее время страница Патрика Донахо в Twitter закрыта.

По словам журналиста, генерал-майора необходимо отправить в отставку. Он считает, что вооруженные силы не должны быть политизированы.

"Он позорит нас", — подчеркнул политический обозреватель.

Собеседник журналиста Нед Райан, который ранее писал речи для экс-президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Буша, предположил, что таким образом Донахо пытался заслужить "похвалу и повышение". Сами высказывания Райан назвал атакой на свободу слова.

В мире,Джордж Буш,Владимир Путин,Fox News,
45
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители