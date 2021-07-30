"Позорит нас": Американского генерал-майора осудили за слова о Путине

Американского журналиста и политобозревателя Такера Карлсона возмутили публикации генерал-майора Патрика Донахо в Twitter, где он упомянул президента России Владимира Путина.

Фото: Reuters Reuters

Об этом случае Карлсон рассказал в эфире американского телеканала Fox News. По его словам, Донахо ищет "российский след" в критике в свой адрес. Журналист прочитал вопрос одного из пользователей социальной сети, где у военного спрашивают, "в скольких войнах он победил".

"И вместо того чтобы ответить на этот вопрос честно — ноль, Патрик Донахо ответил так: "Не будь подсадной уткой Путина"", — с возмущением рассказал журналист и показал скриншот публикации генерал-майора из Twitter.

Он добавил, что в настоящее время страница Патрика Донахо в Twitter закрыта.

По словам журналиста, генерал-майора необходимо отправить в отставку. Он считает, что вооруженные силы не должны быть политизированы.

"Он позорит нас", — подчеркнул политический обозреватель.