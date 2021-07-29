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Украинский генерал пригрозил «отправить Россию в нокаут ударом в челюсть»

Вероника Полынина
21 минуту назад

Бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос пообещал «отправить Россию в нокаут ударом в челюсть», дождавшись, когда она ослабнет.

Украинский генерал пригрозил отправить Россию в нокаут
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам генерала, Украина должна готовиться победить Россию. Подходящий для этого момент должен наступить в течение ближайших 10-15 лет.

«Мы должны сейчас уже к этому готовиться и наращивать свои военные мышцы для того, чтобы в любой момент ударить тем не сильным, но точным ударом в челюсть Российской Федерации, чтобы послать их в короткий нокаут», - заявил Кривонос в эфире телеканала ATR, его слова приводит РИА «Новости».

В прошлом году министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Алексей Резников заявил, что в настоящее время между Россией и Украиной невозможна широкомасштабная война. Он назвал причинами этого экономический кризис, пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 и потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 350 тысяч военных прошли испытание на восточном фронте.

В мире,Алексей Резников,РИА Новости,Россия,Украина,
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