Украинский генерал пригрозил отправить Россию в нокаут

Бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос пообещал «отправить Россию в нокаут ударом в челюсть», дождавшись, когда она ослабнет.
По словам генерала, Украина должна готовиться победить Россию. Подходящий для этого момент должен наступить в течение ближайших 10-15 лет.
«Мы должны сейчас уже к этому готовиться и наращивать свои военные мышцы для того, чтобы в любой момент ударить тем не сильным, но точным ударом в челюсть Российской Федерации, чтобы послать их в короткий нокаут», - заявил Кривонос в эфире телеканала ATR, его слова приводит РИА «Новости».
В прошлом году министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Алексей Резников заявил, что в настоящее время между Россией и Украиной невозможна широкомасштабная война. Он назвал причинами этого экономический кризис, пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 и потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 350 тысяч военных прошли испытание на восточном фронте.