Украинский генерал пригрозил отправить Россию в нокаут

«Мы должны сейчас уже к этому готовиться и наращивать свои военные мышцы для того, чтобы в любой момент ударить тем не сильным, но точным ударом в челюсть Российской Федерации, чтобы послать их в короткий нокаут», - заявил Кривонос в эфире телеканала ATR, его слова приводит РИА «Новости».