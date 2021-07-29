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Лесной пожар в районе турецкого Бодрума потушен

Газета.Ru
23 минуты назад

Спасатели потушили лесной пожар в районе турецкого Бодрума, все эвакуированные туристы вернулись обратно в свои отели. Об этом рассказал мэр города Ахмет Арас, сообщает РИА «Новости».

Лесной пожар в районе турецкого Бодрума потушен
Фото: InstagramInstagram

По его словам, пострадавших нет, во время эвакуации всех вывозили по морю. Арас отметил, что туристы начали возвращаться в отели после того, как пожар был потушен в Гюверджинлике, курортном городке Бодрума.

«Я постоянно был на связи с консульствами тех стран, откуда у нас отдыхают туристы, – России, Украины, Германии. Если есть вопросы, старались решить любые проблемы наших гостей. В Бодруме пожаров сейчас нет, все потушено, с отелями сейчас никаких проблем нет. Но большие площади нашего чудесного леса выгорели», — сказал мэр города.

Арас добавил, что в районе соседнего Мармариса пожар все еще не потушен.

Пожар начался 28 июля недалеко от Манавгата — по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. В администрации Анталии отмечают, что этот пожар — сильнейший за последние годы. В его тушении принимают участие и три российских самолета Бе-200.

По последней информации число погибших возросло до четырех человек.

В мире,Происшествия,Ахмет Арас,РИА Новости,
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