Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney

Актриса Скарлетт Йоханссон, которая исполнила главную роль в фильме "Черная вдова" (Black Widow, 2021) по мотивам комиксов Marvel, подала в четверг иск в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в отношении компании Disney за то, что та запустила показ киноленты на своей стриминговой платформе одновременно с премьерой в кинотеатрах США. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal.

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По ее сведениям, согласно условиям соглашения с принадлежащей Disney компанией Marvel Entertainment, Йоханссон было гарантировано, что премьера фильма состоится только в кинотеатрах, часть выручки от продажи билетов составляет значительную долю ее гонорара. "Disney намеренно вынудила Marvel нарушить соглашение без какого-либо обоснования, чтобы не дать госпоже Йоханссон в полной мере реализовать выгоду от ее сделки с Marvel", - приводит издание выдержку из иска киноактрисы.

Отмечается, что дело может стать поворотным в индустрии развлечений, так как способно изменить текущую ситуацию, где предпочтение отдается стриминговым платформам, из-за чего многие актеры несут убытки.