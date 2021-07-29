Противники вакцинации заблокировали центр Братиславы

В центре Братиславы территорию перед президентским дворцом заблокировали около 600 участников акции протеста против вакцинации от коронавируса, призывая отказаться от ношения масок и респираторов, выступая против преимуществ, предоставляемых привитым, сообщил телеканал ТА3.

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«Участники протеста заявили о том, что объявляют генеральную забастовку, направленную против ограничения прав и против геноцида словацкого народа. Манифестанты держат плакаты и выкрикивают лозунги, критикующие президента Зузану Чапутову, членов правительства и депутатов парламента. Активисты призывают сограждан отказаться от ношения масок и респираторов, некоторые прыгают перед автобусами и машинами, мешая их проезду», – говорится в сообщении телеканала, передает РИА «Новости».

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Полиция перекрыла движение перед президентским дворцом и на некоторых соседних улицах и призывает водителей временно объезжать данный район. По данным телеканала, акция предварительно не была объявлена, поэтому считается незаконной. Однако полиция ситуацию пока лишь просто контролирует и оценивает. На месте присутствует специальное подразделение полицейских в бронежилетах.

Ранее митинг протеста против ограничения властями Словакии прав отказавшихся от вакцинации против коронавируса граждан прошел перед зданием правительства республики на площади Свободы в центре Братиславы, полиция вынуждена была применить для его разгона водометы.

Напомним, за период с 26 декабря 2020 года до начала июля 2021 года словацкие медики выявили 6697 случаев нежелательных последствий прививок против коронавируса, среди них лишь один оказался связан с российской вакциной «Спутник V».

В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. Братислава настаивала, что российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам.