Названа вероятная причина таинственной смерти генералов на Кубе

Шестеро высокопоставленных военных, таинственным образом скончавшихся на Кубе в течение последних десяти дней, могли умереть от COVID-19 или других заболеваний, вызванных их возрастом. Такую версию назвал советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников в беседе с «Лентой.ру».

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters Alexandre Meneghini / Reuters

Калашников отметил, что на Кубе сложилась достаточно непростая ситуация из-за роста заболеваемости COVID-19. Туристические базы и отели, ранее используемые иностранными путешественниками, были переданы под временные госпитали. Кроме того, на Кубе есть проблемы с лекарствами: для их производства страна импортирует часть компонентов, однако американские санкции это сильно осложняют. Для наращивания производственных мощностей также не хватает финансов.

«Все это в совокупности и приводит к тому, что сейчас там достаточно сложный период в борьбе с ковидом ... Смерти генералов, конечно, могут быть следствием этого», — отметил Калашников. Эксперт подчеркнул, что любые спекуляции о заговоре с целью ликвидации неугодных генералов — это фейки.