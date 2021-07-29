В Турции посоветовали Крыму отделиться от Украины и России

Преподаватель Анкарского университета имени Йылдырыма Беязыта и руководитель Института русских исследований Анкары Салих Йылмаз уверен, что турецкие власти не смогут признать Крым частью России. Об этом он заявил «Лента.ру».

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Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал высказал мнение, что Россия и Турция могут заключить сделку: Турция признает Крым российским в обмен признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг эту идею. По его словам, российские регионы, в том числе и Крым, никогда не будут предметом сделок с другими странами.

Салих Йылмаз отметил, что Турция не пошла бы на подобную сделку, так как в стране проживает достаточно много крымских татар. Признание Крыма российским может негативно сказаться на рейтингах провластных партий и главы государства, уверен он.

Эксперт также отметил, что некорректно сравнивать ситуацию, сложившуюся вокруг Крыма и вокруг Турецкой Республики Северного Кипра.

«Ситуация могла бы быть иной, если бы Крым объявил свою независимость от Украины, но продолжил бы существовать отдельно от России», — заметил Йылмаз.