В Турции посоветовали Крыму отделиться от Украины и России

Преподаватель Анкарского университета имени Йылдырыма Беязыта и руководитель Института русских исследований Анкары Салих Йылмаз уверен, что турецкие власти не смогут признать Крым частью России. Об этом он заявил «Лента.ру».
Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал высказал мнение, что Россия и Турция могут заключить сделку: Турция признает Крым российским в обмен признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг эту идею. По его словам, российские регионы, в том числе и Крым, никогда не будут предметом сделок с другими странами.
Салих Йылмаз отметил, что Турция не пошла бы на подобную сделку, так как в стране проживает достаточно много крымских татар. Признание Крыма российским может негативно сказаться на рейтингах провластных партий и главы государства, уверен он.
Эксперт также отметил, что некорректно сравнивать ситуацию, сложившуюся вокруг Крыма и вокруг Турецкой Республики Северного Кипра.
«Ситуация могла бы быть иной, если бы Крым объявил свою независимость от Украины, но продолжил бы существовать отдельно от России», — заметил Йылмаз.
Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции.