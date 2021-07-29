Кремль оценил ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия приложила немало усилий для разрешения конфликта на границе Армении и Азербайджана, сообщает РИА Новости.

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«Нам известно, что вчера случилось обострение на армяно-азербайджанской границе. И вы знаете, что российские представители приложили множество усилий для того, чтобы режим прекращения огня восстановился. Работа ведется», — сказал представитель Кремля в беседе с корреспондентами.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян рассказал о планах обсудить с Россией свое предложение по поводу размещения опорных пунктов российских пограничников на границе Армении и Азербайджана. При этом он посчитал нестабильным положение дел на границе с Азербайджаном.

Напомним, вчера стороны выдвинули друг другу обвинения в обстрелах и провокациях. В соответствии с последними данными, погибли трое армянских военных, один пострадал, также ранены два военнослужащих из Азербайджана. Помимо этого, в Ереване предъявили обвинение Баку в обстреле армянских позиций на границе. При этом в азербайджанском министерстве обороны выступили с такими же обвинениями в адрес Армении.