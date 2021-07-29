«Он шутит?»: читатели Daily Mail раскритиковали мнение Байдена о «проблемах» Путина

«Байден пошутил, верно? Наша экономика смешная: цены повышаются, а мигранты прибывают так быстро, что мы не успеваем следить. Наш девальвированный доллар скоро будет стоить примерно десять центов, а он ругает Путина. Лучше заняться собственными проблемами, чем заботиться о делах других государств», — выразил свое мнение DAYZEE31.