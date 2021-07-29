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«Он шутит?»: читатели Daily Mail раскритиковали мнение Байдена о «проблемах» Путина

Анна Безрукова
19 минут назад

Читатели британского издания Daily Mail подвергли критике резкое высказывание президента США Джо Байдена в отношении его российского коллеги Владимира Путина.

«Он шутит?»: читатели Daily Mail раскритиковали мнение Байдена о «проблемах» Путина
Фото: ТАССТАСС

Ранее Байден заявлял, что у Путина «проблемы», что «делает его опасней». Глава Америки напомнил о состоявшемся саммите в Женеве и добавил, что у президента РФ в распоряжении есть «только ядерное оружие и нефть».

При этом читатели призвали Байдена лучше сконцентрироваться на внутренних трудностях Соединенных Штатов.

«Байден пошутил, верно? Наша экономика смешная: цены повышаются, а мигранты прибывают так быстро, что мы не успеваем следить. Наш девальвированный доллар скоро будет стоить примерно десять центов, а он ругает Путина. Лучше заняться собственными проблемами, чем заботиться о делах других государств», — выразил свое мнение DAYZEE31.

«Путин сидит на ядерном оружии и нефти, а Америка сидит на долге в 30 триллионов долларов», — подчеркнул PaulS72.

«Очнись, Байден, США — не тот крупнейший производитель стали, машин и электроники, которым страна была ранее, и не Британия. В чужом глазу может увидеть соринку, а в своем бревна не замечает», — написал EnglandMyEngland.

Ряд пользователей и вовсе начали оскорблять американского президента.

«А проблема США состоит в том, что у нас в Овальном кабинете сидит идиот. У России хотя бы такая проблема отсутствует», — категорично заявил TheCynical1.

Ранее Кремль отреагировал на заявление Байдена о Владимире Путине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посчитал, что слова американского лидера - неверные по своей сути. Он также отметил низкое качество справочных данных, которые представители аппарата Белого дома передают Байдену.

В мире,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Daily Mail,Соединенные Штаты,
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