Боррель заявил об эффективности санкций против России

Санкции, введённые в отношении России, являются действенной мерой. Такое мнение в интервью испанской газете País высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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«Персональные санкции, хотя так не кажется, влияют. Запрет на поездки и замораживание активов тех, у кого они есть, и которые можно отследить, являются эффективными мерами», — подчеркнул Боррель.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности считает, что это относится и к экономическим санкциям, однако у них есть побочный эффект — цена.

«Политика не может основываться только на санкциях, но приходит момент, когда их необходимо применять, потому что в противном случае это будет означать, что ты ограничиваешься заявлениями», — отметил Боррель.

Глава дипломатии ЕС не считает Россию «мощной державой» с экономической точки зрения, но указывает на то, что государство имеет обычное вооружение и атомное оружие. Кроме того, по его словам, стоит учитывать «нетрадиционные методы ведения войны с точки зрения новых технологий, которые Россия использует без особых колебаний».

«Тем не менее мы должны искать формы взаимопонимания с Россией в темах, в которых она нам нужна — Арктика, энергетика», — заключил Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции против России США и Европейский союз начали вводить с 2014 года, после того, как в результате госпереворота на Украине и всенародного референдума, Крым и Севастополь вошли в состав России.