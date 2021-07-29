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Боррель заявил об эффективности санкций против России

ИА Regnum
29 минут назад

Санкции, введённые в отношении России, являются действенной мерой. Такое мнение в интервью испанской газете País высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Боррель заявил об эффективности санкций против России
Фото: ReutersReuters

«Персональные санкции, хотя так не кажется, влияют. Запрет на поездки и замораживание активов тех, у кого они есть, и которые можно отследить, являются эффективными мерами», — подчеркнул Боррель.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности считает, что это относится и к экономическим санкциям, однако у них есть побочный эффект — цена.

«Политика не может основываться только на санкциях, но приходит момент, когда их необходимо применять, потому что в противном случае это будет означать, что ты ограничиваешься заявлениями», — отметил Боррель.

Глава дипломатии ЕС не считает Россию «мощной державой» с экономической точки зрения, но указывает на то, что государство имеет обычное вооружение и атомное оружие. Кроме того, по его словам, стоит учитывать «нетрадиционные методы ведения войны с точки зрения новых технологий, которые Россия использует без особых колебаний».

«Тем не менее мы должны искать формы взаимопонимания с Россией в темах, в которых она нам нужна — Арктика, энергетика», — заключил Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции против России США и Европейский союз начали вводить с 2014 года, после того, как в результате госпереворота на Украине и всенародного референдума, Крым и Севастополь вошли в состав России.

Напомним, несколько месяцев назад президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что политика санкций против России по «замороженным» конфликтам больше не является эффективной. Глава государства призвал «осуществить пересмотр, который должен привести к пониманию стратегии России в европейском регионе и определению эффективного ответа Европы на это».

В мире,Жозеп Боррель,Эммануэль Макрон,ЕС,Россия,
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