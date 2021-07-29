Как уточняет Telegram-канал RT, опубликовавший соответствующее видео, магнитуда подземных толчков составляла 8,2 балла. Это было самое сильное в Северной Америке землетрясение с 1964 года. На кадрах видно, как напуганная сильной встряской женщина с ребенком на руках с криком пытается покинуть здание.