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Мощное землетрясение на Аляске попало на видео

Алевтина Жаркова
21 минуту назад

Жителей нескольких городов в американском штате Аляска призывают эвакуироваться из-за угрозы цунами. Ранее у побережья Аляски произошло мощное землетрясение.

Как уточняет Telegram-канал RT, опубликовавший соответствующее видео, магнитуда подземных толчков составляла 8,2 балла. Это было самое сильное в Северной Америке землетрясение с 1964 года. На кадрах видно, как напуганная сильной встряской женщина с ребенком на руках с криком пытается покинуть здание.

Информации о пострадавших пока не поступало.

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