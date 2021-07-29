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Зеленский подписал закон "о народном сопротивлении"

Газета.Ruиещё 6
17 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий «развитие движения сопротивления, внедрение системы подготовки населения к национальному сопротивлению» и «привлечение населения к защите территорий». Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

Зеленский подписал закон "о народном сопротивлении"
Фото: Gleb Garanich/ReutersGleb Garanich/Reuters

«Создание системы национального сопротивления в Украине является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас – это всенародное дело», — цитирует пресс-служба слова Зеленского.

Украинский лидер подчеркнул, что мероприятия национального сопротивления будут проходить «как на подконтрольной, так и на временно оккупированных территориях нашего государства».

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский предложил создать в стране национальное сопротивление для повышения обороноспособности страны. Согласно проекту закона, национальное сопротивление – это составляющая всеохватывающей обороны Украины, которая включает в себя комплекс мер, направленных на максимально широкое привлечение украинцев к обеспечению военной безопасности.

В мире,Владимир Зеленский,Украина,
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