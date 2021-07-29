«Оговорка по Фрейду»: Байден перепутал Обаму с Трампом во время выступления

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Говоря слово в Пенсильвании, он заявил, что в 2009 году "тогдашний президент Трамп" поручил ему вывести из кризиса автомобильную промышленность.

«Еще в 2009 году, в ходе так называемой Великой рецессии, глава государства попросил меня возглавить управление этим кризисом, тогдашний президент Трамп... Прошу прощения, оговорка по Фрейду, это был последний президент <...> президент Обама, когда я занимал пост вице-президента», — отметил он.

Напомним, Барак Обама был 44-м президентом США, он занимал эту должности в 2009-2017 годах. Дональд Трамп в 2017 году стал 45-м президентом Соединенных Штатов, а в этом году его сменил Байден.

Великой назвали рецессию 2007 года. Она стартовала с ипотечного кризиса в США, в результате чего обвалился рынок недвижимости, вызвало банкротство крупнейших банков и финансовых компаний. Кризисная ситуация продолжалась 18 месяцев, падение ВВП превысило 5%.

Ранее, 14 июня, Байден спутал Сирию с Ливией в ходе пресс-конференции после саммита G7. Он подразумевал Сирию, когда рассуждал о Ливии в контексте возможного расширения партнерства с РФ.