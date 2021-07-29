«Оговорка по Фрейду»: Байден перепутал Обаму с Трампом во время выступления

Президент США Джо Байден допустил оговорку и перепутал своих предшественников Барака Обаму и Дональда Трампа. Об этом сообщает FoxNews.com.
Говоря слово в Пенсильвании, он заявил, что в 2009 году "тогдашний президент Трамп" поручил ему вывести из кризиса автомобильную промышленность.
«Еще в 2009 году, в ходе так называемой Великой рецессии, глава государства попросил меня возглавить управление этим кризисом, тогдашний президент Трамп... Прошу прощения, оговорка по Фрейду, это был последний президент <...> президент Обама, когда я занимал пост вице-президента», — отметил он.
Напомним, Барак Обама был 44-м президентом США, он занимал эту должности в 2009-2017 годах. Дональд Трамп в 2017 году стал 45-м президентом Соединенных Штатов, а в этом году его сменил Байден.
Великой назвали рецессию 2007 года. Она стартовала с ипотечного кризиса в США, в результате чего обвалился рынок недвижимости, вызвало банкротство крупнейших банков и финансовых компаний. Кризисная ситуация продолжалась 18 месяцев, падение ВВП превысило 5%.
Ранее, 14 июня, Байден спутал Сирию с Ливией в ходе пресс-конференции после саммита G7. Он подразумевал Сирию, когда рассуждал о Ливии в контексте возможного расширения партнерства с РФ.
Следует заметить, что Байден достаточно часто допускает неумышленные оговорки и сам себя называет "машиной ляпов". Так, он называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неверно произносил фамилию российского президента Владимира Путина, путал термины "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.