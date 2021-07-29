Президент Украины Владимир Зеленский причислил к «родным детям» Киевской Руси регионы, которые никогда в нее не входили, и умолчал об исконных территориях, заметил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Константинов указал, что, вероятно, «бывший шоумен (Зеленский) по-прежнему пользуется услугами писателей-юмористов», так как иначе невозможно объяснить то, «что в «дети» к Киевской Руси, которая сама себя именовала исключительно Русью или Русской землей, попали те регионы, которые никогда в состав Древнерусского государства не входили, в отличие от российских Новгорода и Смоленска, белорусского Полоцка и многих других регионов России и Белоруссии», передает РИА «Новости».

При этом, по его словам, и вовсе смешно звучит упоминание среди «детей» Крыма.

«Если уж речь идет о крещении Руси, то Крым для нее скорее не сын, а крестный отец. Одним словом, неплохо было бы президенту Украины какую-нибудь книжку почитать. Или хотя бы дочитать внимательно последнюю статью нашего президента. Глупо выглядит Зеленский», - заключил глава парламента.

Ранее Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси, указав, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы.

Вместе с тем он вспомнил о Крыме: «Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров».

До этого президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы».

Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление Зеленского: по его мнению, в своей речи президент Украины «юлит и изворачивается», так как не имеет возможности доказать древность Украины.