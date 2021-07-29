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Цены на газ побили рекорды из-за отказа «Газпрома» увеличивать поставки через Украину

Елена Прошина
57 минут назад

Отказ «Газпрома» увеличивать поставки газа через Украину вызвал рост цен на топливо в Европе. Как сообщает «Коммерсантъ», спотовые котировки и фьючерсы приблизились к отметке 500 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ побили рекорды из-за отказа «Газпрома» увеличивать поставки через Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне «Газпром» в очередной раз отказался от бронирования дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на август. В результате стоимость природного топлива поползла вверх – спотовые цены на ключевом хабе TTF в Нидерландах побили исторический рекорд, достигнув на пике 484 долларов за тысячу кубометров. Форвардные цены выросли на 5,3%, до 491 доллара за тысячу кубометров. Дальние фьючерсы торгуются в среднем на цене 38 евро.

При этом поставки газа в Европу снижаются. Как отмечают аналитики, хрупкий баланс спроса и предложения также вызван низкими запасами в хранилищах и конкуренцией с азиатскими странами за газ. Стремительное увеличение спроса, в первую очередь за счет спроса в Китае, приводит к кризису топлива в Украине.

По прогнозу Platts Analytics, спрос на газ в Северо-Западной Европе в третьем квартале снизится, однако потребление будет находиться на уровне 428 млн кубометров в сутки. При этом высокая стоимость «голубого» топлива тормозит переход с угольной на газовую генерацию в Европе.

В мире,Газпром,Украина,
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