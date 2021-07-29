В Болгарии из-за ошибки при организации вакцинации умерли тысячи людей

Допущенные в Болгарии ошибки в ходе организации прививочной кампании от коронавирусной инфекции привели к гибели примерно 10 тысяч человек.Об этом заявил руководитель минздрава страны Стойчо Кацаров, фрагмент его выступления опубликовал телеканал Nova.

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По словам министра, граждане в возрасте старше 60 лет и люди с тяжелыми болезнями не попали в первую очередь на прививку.

«Эти жизни можно было бы спасти, поскольку примерно 80% умерших были пожилыми гражданами», — объяснил он.

Кроме этого, Кацаров отметил ошибку при заказе вакцин от коронавируса. Он уточнил, что правительство закупило больше вакцины британско-шведской компании AstraZeneca в ущерб трем другим препаратам, одобренным Евросоюзом. Но вследствие задержки с поставками до конца февраля, в стране получилось привить всего примерно 200 тысяч человек из семи миллионов населения.

Напомним, в марте премьер-министр Болгарии Бойко Борисов рассказал, что государства ЕС попросили отказаться от российской и китайской вакцин от COVID-19. Он отметил, что европейским странам порекомендовали покупать вакцины западного производства.

«Мы приступили к использованию всех вакцин одновременно. Нам сказали, что странам ЕС следует воздержаться от китайских и российских вакцин и мы должны приобретать AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna», — пояснил Борисов.