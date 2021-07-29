Байден перепутал Обаму с Трампом

Президент США Джо Байден снова допустил оговорку, выступая на публике. Американский лидер перепутал своих предшественников Барака Обаму с Дональдом Трампом.

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28 июля во время своего выступления в штате Пенсильвания, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN, глава Белого дома решил вспомнить события 2009 года. Он сказал, что "тогдашний президент Трамп" поручил ему заняться выводом из кризиса автомобильной промышленности.

"Простите, оговорка по Фрейду... Это был президент Обама, когда я был вице-президентом", - сразу исправил ошибку Байден.

Обама находился на посту президента Соединенных Штатов с 2009 по 2017 годы, Байден тогда занимал должность вице-президента. Ранее Байден послал поздравительную телеграмму президенту Черногории Мило Джукановичу, перепутав его с премьер-министром республики Здравко Кривокапичем.