В Европе заработала мощнейшая плавучая турбина

В одном из проливов Оркнейских островов на севере Шотландии начала работать самая мощная в мире плавучая приливная турбина O2. Об этом сообщила производящая турбины компания Orbital Marine Power.

74-метровая турбина весом 680 тонн способна обеспечить электричеством около двух тысяч домов в Великобритании и снизить выбросы CO2 на 2,2 тонны в год. Электроэнергия поступает через подводный кабель в кормовой части конструкции.

Внешне O2 напоминает самолет. Посередине понтона с каждой стороны закреплены два крыла мощностью один мегаватт (МВт) каждое, на концах которых находятся турбины с 10-метровыми лопастями. Плавучая станция крепится к морскому дну четырьмя якорями.

Секретарь кабинета министров по транспорту, инфраструктуре и связи Шотландии Майкл Мэтисон назвал запуск O2 моментом гордости для страны и важной вехой на пути к чистой энергетике.

В конце мая Великобритания стала мировым лидером по выработке чистой энергии. Благодаря сильным штормам турбины ветряных электростанций за несколько часов выработали порядка 62,5 процента всей электроэнергии страны.