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В Европе заработала мощнейшая плавучая турбина

Lenta.ru
18 минут назад

В одном из проливов Оркнейских островов на севере Шотландии начала работать самая мощная в мире плавучая приливная турбина O2. Об этом сообщила производящая турбины компания Orbital Marine Power.

В Европе заработала мощнейшая плавучая турбина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

74-метровая турбина весом 680 тонн способна обеспечить электричеством около двух тысяч домов в Великобритании и снизить выбросы CO2 на 2,2 тонны в год. Электроэнергия поступает через подводный кабель в кормовой части конструкции.

Внешне O2 напоминает самолет. Посередине понтона с каждой стороны закреплены два крыла мощностью один мегаватт (МВт) каждое, на концах которых находятся турбины с 10-метровыми лопастями. Плавучая станция крепится к морскому дну четырьмя якорями.

Секретарь кабинета министров по транспорту, инфраструктуре и связи Шотландии Майкл Мэтисон назвал запуск O2 моментом гордости для страны и важной вехой на пути к чистой энергетике.

В конце мая Великобритания стала мировым лидером по выработке чистой энергии. Благодаря сильным штормам турбины ветряных электростанций за несколько часов выработали порядка 62,5 процента всей электроэнергии страны.

Во многих странах все чаще появляются разработки для получения чистой энергии. В конце июля 20-летний житель Сьерра-Леоне создал установку, позволяющую вырабатывать электричество за счет вибраций из окружающей среды. Устройство не выбрасывает парниковые газы, поскольку в ней не сжигается топливо.

В мире,Майкл Мэтисон,Шотландия,
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