В Раде раскрыли план Зеленского по "уничтожению" Украины

Депутат Верховной рады Анатолий Бурмич заявил, что президент Украины Владимир Зеленский участвует в «плане» по уничтожению страны. Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в эфире телеканала NewsOne отметил, что данный «план» составлен ещё до прихода Зеленского к власти.

Бурмич подчеркнул, что для его выработки задействовали Арсения Яценюка и Александра Турчинова, за которыми, в свою очередь, стояли заинтересованные страны. Теперь, считает депутат, началась реализация задуманного с дискредитации лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Он может помешать или прекратить тот их геополитический план превращения Украины, нашего народа в колонию, поссорить нас с соседями, разорить нашу экономику, забрать наши земли, индустрию, богатства, всё остальное — уничтожить Украину как страну, — объяснил Бурмич выбор первой цели.

Он добавил, что авторы «плана» посчитали Медведчука угрозой, поскольку политик «противостоял ему и говорил правду».