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В Раде Зеленского назвали исполнителем плана по уничтожению Украины

News.ruиещё 2
35 минут назад

Депутат Верховной рады Анатолий Бурмич заявил, что президент Украины Владимир Зеленский участвует в «плане» по уничтожению страны. Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в эфире телеканала NewsOne отметил, что данный «план» составлен ещё до прихода Зеленского к власти.

В Раде раскрыли план Зеленского по "уничтожению" Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бурмич подчеркнул, что для его выработки задействовали Арсения Яценюка и Александра Турчинова, за которыми, в свою очередь, стояли заинтересованные страны. Теперь, считает депутат, началась реализация задуманного с дискредитации лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Он может помешать или прекратить тот их геополитический план превращения Украины, нашего народа в колонию, поссорить нас с соседями, разорить нашу экономику, забрать наши земли, индустрию, богатства, всё остальное — уничтожить Украину как страну, — объяснил Бурмич выбор первой цели.

Он добавил, что авторы «плана» посчитали Медведчука угрозой, поскольку политик «противостоял ему и говорил правду».

Ранее стало известно, что в начале июля суд Киева продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 9 сентября 2021 года. Также суд продлил действие возложенных на политика обязательств. Ему запрещено отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя или суда. Загранпаспорта Медведчука по-прежнему должны быть сданы, политик обязан носить электронный браслет.

В мире,Владимир Зеленский,Арсений Яценюк,Виктор Медведчук,Александр Турчинов,Верховная Рада,Украина,
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